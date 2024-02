Eurotech Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "Danieli":

Der Relative Strength Index, kurz RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Eurotech Spa liegt bei 30,43, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus, und für die Eurotech Spa bewegt er sich bei 63, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher für diese Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Eurotech Spa von 2,09 EUR 18,68 Prozent unter dem GD200 (2,57 EUR) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 2,25 EUR auf, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Unter dem Strich wird der Kurs der Eurotech Spa-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes lassen sich starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation mit einer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Eurotech Spa in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb Eurotech Spa ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen rund um Eurotech Spa auf Plattformen der sozialen Medien zeigen, dass es weder positive noch negative Ausschläge gibt. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Daraus ergibt sich, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Eurotech Spa bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.