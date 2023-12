Eurotech Aktie: Keine Panik!

Die Analyse von Eurotech Spa zeigt, dass sich die Stimmung in den sozialen Medien in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie von Eurotech Spa als "neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, weshalb das Unternehmen auch in diesem Bereich eine "neutral" Bewertung erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Eurotech Spa-Aktie einen Wert von 52,27 für den RSI7 und 39,36 für den RSI25. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators. In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen ebenfalls neutral, ohne starke positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer weiteren "neutralen" Bewertung der Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) von Eurotech Spa bei 2,75 EUR liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 2,29 EUR liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -16,73 Prozent und führt zu einer Einstufung als "schlecht". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 2,16 EUR, was einer Abweichung von +6,02 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "gut" bewertet. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "neutral" gemäß der technischen Analyse.