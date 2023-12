Eurotech Aktie: Es gibt was neues!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Eurotech Spa als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Eurotech Spa-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 47,73 und ein Wert für den RSI25 von 41,4. Beide Werte führen zu einer Einstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Eurotech Spa-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,74 EUR. Der letzte Schlusskurs von 2,32 EUR weicht somit um -15,33 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Anlegerdiskussionen in den sozialen Medien zeigen deutliche negative Stimmungen und Meinungen zur Eurotech Spa-Aktie in den letzten Wochen. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung des Unternehmens bezogen auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu besonders negativen Themen noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge wurden festgestellt. Zusammengefasst erhält die Eurotech Spa-Aktie daher in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.