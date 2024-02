Eurosports Global Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die Dividendenpolitik von Eurosports Global erhält von Analysten eine negative Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was einer Differenz von -4,69 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.

In der technischen Analyse ist die Eurosports Global Aktie derzeit +5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 -6,67 Prozent beträgt.

Beim Vergleich der Aktienkurse innerhalb der "Zyklische Konsumgüter"-Branche zeigt sich, dass die Rendite von Eurosports Global in den letzten 12 Monaten um mehr als 9 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance liegt. Insbesondere in der "Spezialität Einzelhandel"-Branche liegt die Rendite von Eurosports Global mit 7,18 Prozent deutlich darunter, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Eurosports Global als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 19,93 insgesamt 48 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Spezialität Einzelhandel", der 38,14 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".