Europol bremst Menschenschmuggel über Belarus in die EU aus

DEN HAAG (dpa-AFX) - Die europäische Polizeibehörde Europol hat mit Fahndern verschiedener Länder dem Menschenschmuggel vom Irak über Russland und Belarus Richtung EU einen Schlag versetzt. Bei einer großangelegten Aktion wurden am Mittwoch acht Verdächtige festgenommen, fünf davon in Deutschland, wie Europol am Donnerstag in Den Haag mitteilte. 17 Lokalitäten wurden durchsucht, davon 14 in Deutschland. Zwölf Schmuggeloperationen mit insgesamt 30 Flüchtlingen wurden gestoppt. Seit Januar wurden mittlerweile 61 mutmaßliche Mitglieder des Schleusernetzwerks festgenommen.

Beteiligt an der Aktion am Mittwoch war die Polizei in Deutschland, Estland, Lettland, Litauen und Polen. Das Netzwerk sei verantwortlich für über 100 Schleusungen, bei denen es die Reise der Migranten vom Irak nach Belarus organisierte. Von Belarus ging es für die Flüchtlinge mit örtlichen Fahrern weiter in die EU. Deutschland was meistens das Endziel./jtm/DP/stw