European Metals Holdings Ltd Aktie: Das war nicht abzusehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen bewertet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der European Metals liegt bei 86,52, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 70,93, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Anlegerstimmung gab es in den sozialen Medien in den letzten Tagen eine neutrale Haltung gegenüber European Metals. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf die Diskussion über European Metals wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu dem Schluss führt, dass das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" einzustufen ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der European Metals derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 36,27 GBP, während der Kurs der Aktie bei 26,25 GBP liegt, was einer Abweichung von -27,63 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 30,93 GBP, was einer Abweichung von -15,13 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich für European Metals eine Gesamtbewertung als "Schlecht" basierend auf den technischen Analysen und der Anlegerstimmung.