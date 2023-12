European Metals Holdings Ltd Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Weitere Suchergebnisse zu "European Metals Holdings":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf European Metals war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigte an vier Tagen eine positive Stimmung, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. An einem Tag war die Stimmung größtenteils neutral. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen.

Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie von European Metals heute eine "Gut"-Einschätzung. Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergaben eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die European Metals-Aktie hat einen Wert von 100, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage Basis zeigt mit einem Wert von 84,39, dass die Aktie überkauft ist. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für European Metals.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 20,25 GBP lag, was einem Unterschied von -43,59 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs mit 29,74 GBP unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von European Metals auf Basis des Anleger-Sentiments, des langfristigen Stimmungsbildes, des RSI und der technischen Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.