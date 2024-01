European Metals Holdings Ltd Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "European Metals Holdings":

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien besonders positiv über European Metals diskutiert, was auf ein gutes Anleger-Sentiment hindeutet. An drei Tagen war das Stimmungsbarometer grün, was bedeutet, dass es keine negativen Diskussionen gab. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen zeigt sich vor allem ein Interesse an positiven Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Aufgrund des Anleger-Stimmungsbarometers erhält European Metals insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum lassen Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktivität im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für European Metals in diesem Punkt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der European Metals bei 35,48 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 20,5 GBP liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 -42,22 Prozent beträgt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage steht bei 28,24 GBP, was einen Abstand von -27,41 Prozent bedeutet und somit ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher eine Gesamtnote von "Schlecht" vergeben.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der European Metals als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 beträgt 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 84,42 liegt und somit eine "Schlecht"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtbewertung von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.