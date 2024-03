European Lithium Aktie: Das war nicht abzusehen!

European Lithium wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, so das Ergebnis der Auswertung der Kommentare und Beiträge. Im Gegensatz dazu zeigen sich in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der European Lithium-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 100 erreicht, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 80 im überkauften Bereich, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der European Lithium-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,08 AUD liegt, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt jedoch bei 0,09 AUD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt gemischte Ergebnisse. Während die Diskussionsintensität durchschnittlich war und somit zu einer neutralen Bewertung führt, war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert führt.