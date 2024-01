European Lithium Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrückgänge erleben, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI für European Lithium auf 7- und 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 36,76 Punkten, was darauf hindeutet, dass European Lithium weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,76, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Somit erhält das European Lithium-Wertpapier insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Ein weiterer wichtiger Faktor zur Einschätzung einer Aktie ist die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei werden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei European Lithium zeigt sich eine deutlich geringere Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich negativ verändert, wodurch eine weitere "Schlecht"-Bewertung resultiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die European Lithium-Aktie ein Durchschnitt von 0,08 AUD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,09 AUD, was einem Unterschied von +12,5 Prozent entspricht, und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, allerdings hat sich die Diskussion in Bezug auf das Unternehmen European Lithium in den letzten Tagen verstärkt auf negative Themen konzentriert. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Neutral"-Einschätzung.