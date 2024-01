European Lithium Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für European Lithium. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 68,42 Punkte, was bedeutet, dass European Lithium momentan weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist European Lithium ebenfalls weder überkauft noch überverkauft und wird daher auch mit "Neutral" bewertet.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die European Lithium-Aktie ein Durchschnitt von 0,08 AUD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,085 AUD, was einem Unterschied von +6,25 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen einen positiven Trend und erhalten ebenfalls ein "Gut"-Rating. Somit erhält die European Lithium-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz rund um European Lithium wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und der Stimmungsänderung beobachtet. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Einstufung als "Schlecht" und "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich für European Lithium in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In den vergangenen zwei Wochen wurden vor allem negative Themen rund um European Lithium von privaten Nutzern in sozialen Medien angesprochen. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen diskutiert. Zusammenfassend ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt erzeugt somit eine "Neutral"-Einstufung.