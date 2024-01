European Lithium Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die technische Analyse der European Lithium-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,08 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 0,105 AUD deutlich darüber, was einem Unterschied von +31,25 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,07 AUD, wobei der letzte Schlusskurs auch hier darüber liegt (+50 Prozent). Aufgrund dieser Werte erhält die European Lithium-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der European Lithium liegt bei 9,76, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 37, was als Indikator für eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation gilt und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die European Lithium-Aktie. An acht Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen gesprochen, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt.

In den letzten Wochen konnte bei European Lithium keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird das Kriterium des Stimmungsbildes mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält die European Lithium-Aktie in dieser Kategorie daher ein "Neutral"-Rating.