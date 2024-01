European Lithium Aktie: Tut sie es schon wieder?

European Lithium wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben, ausgewertet und ist zu diesem Schluss gekommen. Darüber hinaus wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,08 AUD, wobei der Kurs der Aktie (0,085 AUD) um +6,25 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,08 AUD zeigt eine Abweichung von +6,25 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird die European Lithium daher mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 52,17, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25 Wert von 43 deutet ebenfalls darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Das Stimmungsbild und die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet, während die abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält European Lithium daher in diesem Bereich eine "Schlecht"-Einstufung.