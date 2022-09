European Lithium-Aktie: Das Spiel mit dem Feuer!

Auf lange Sicht hinterlässt die European Lithium-Aktie derzeit keinen wirklich guten Eindruck. Seit Jahresbeginn ging es um knappe 30 Prozent bergab. Allerdings ist der Titel durchaus in der Lage dazu, die Anleger auch manches Mal zu verzücken. So auch in den vergangenen Wochen. Ende Juni erreichte die European Lithium-Aktie noch einen neuen Tiefpunkt bei lediglich 0,03 Euro. Da wurden offenbar… Hier weiterlesen