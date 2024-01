European Lithium Aktie: So nicht zu erwarten!

In den letzten vier Wochen gab es bei European Lithium wesentliche Veränderungen im Sentiment und Buzz in den sozialen Medien. Die Stimmungslage hat sich verschlechtert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht verringert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 liegt bei 0,08 AUD, während der Kurs der Aktie bei 0,093 AUD liegt, was einer Abweichung von +16,25 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 0,08 AUD führt zu einer Einstufung als "Gut". Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Relative Strength-Index ergibt für die European Lithium-Aktie eine "Neutral"-Empfehlung aufgrund von Werten von 42,86 (RSI7) und 40,17 (RSI25).

Insgesamt wird die Aktie daher aufgrund der verschiedenen Bewertungen als "Schlecht" und "Neutral" eingestuft.