European Lithium Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

European Lithium, ein Unternehmen aus dem Markt "Diversified Metals & Mining", notiert aktuell (Stand 09:31 Uhr) mit 0.086 AUD sehr deutlich im Minus (-3.87 Prozent).

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir European Lithium einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob European Lithium jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die European Lithium-Aktie ein Durchschnitt von 0,09 AUD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0.086 AUD (-4,44 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (0,09 AUD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,44 Prozent), somit erhält die European Lithium-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. European Lithium erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

2. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der European Lithium-RSI ist mit einer Ausprägung von 82,35 Grundlage für die Bewertung als "Sell". Der RSI25 beläuft sich auf 57,75, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Sell".

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen European Lithium. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

