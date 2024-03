European Lithium Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein bestimmter Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für European Lithium wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 100 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Das Anleger-Sentiment für European Lithium basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über das Unternehmen diskutiert, wobei an acht Tagen positive Themen dominierten und an fünf Tagen negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen jedoch vor allem negative Themen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet spielt eine Rolle. Die Aktivität in Bezug auf Diskussionen über European Lithium ist unterdurchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Entwicklung, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Aktie auf 0,08 AUD beziffert, während der aktuelle Kurs bei 0,082 AUD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,09 AUD, was einer negativen Bewertung entspricht.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamtbewertung für European Lithium basierend auf verschiedenen Analysemethoden.