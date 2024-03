European Lithium Aktie: Finger Weg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel, da er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. In den letzten 7 Tagen hatte die European Lithium-Aktie einen RSI-Wert von 100, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 80 im überkauften Bereich, weshalb das Wertpapier insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Bei der Untersuchung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz, also der Beobachtung der Kommunikation im Netz, zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von European Lithium in den letzten Monaten durchschnittlich aktiv war. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher schlecht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

In sozialen Medien wurde die Aktie von European Lithium in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der European Lithium-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,08 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,078 AUD) liegt nahe diesem Niveau, weshalb die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet wird. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich jedoch ein Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt wird die European Lithium-Aktie auf Grundlage des RSI, des Sentiments und Buzz sowie der technischen Analyse als "Schlecht" oder "Neutral" bewertet.