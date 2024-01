European Lithium Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI von European Lithium liegt bei 75, was auf eine Bewertung als "Schlecht" hindeutet. Der RSI25 beträgt 39,34, was für die letzten 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "Schlecht".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der European Lithium derzeit bei 0,08 AUD. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 0,095 AUD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +18,75 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 0,08 AUD, was ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz um European Lithium haben in den letzten Wochen zu einer Zunahme negativer Kommentare in den sozialen Medien geführt. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt einen negativen Trend, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet wird. Die Häufigkeit der Diskussionen über den Wert deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weniger im Fokus der Anleger steht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ gegenüber European Lithium. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" einzustufen ist.