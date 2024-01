Europas größtes Sportbusiness-Event: Who is Who der Branche bei der SPOBIS Conference in Hamburg

Hamburg (ots) -Größer, vielfältiger, internationaler: Erstmalig findet die SPOBIS Conference, Europas größtes e-Event, in Hamburg statt. Vom 31. Januar bis 1. Februar 2024 treffen sich rund 4.000 Besucherinnen und Besucher im Congress Center Hamburg (CCH), um über Trends, Innovationen, Chancen und Herausforderungen der Sportbranche zu diskutieren. Mit dabei sind renommierte Persönlichkeiten, u.a. Aleksander Ceferin, Bjørn Gulden, Verena Pausder, Javier Tebas und Nia Künzer.Erstmals öffnet die SPOBIS Conference, Europas größtes B2B-Event und eine der bedeutendsten Veranstaltungen im Sportbusiness, in Hamburg im CCH ihre Tore. Vom 31. Januar bis 1. Februar erwartet rund 4.000 Besucherinnen und Besucher eine so große Vielfalt wie nie an Inhalten und Formaten rund um die Sportbusinessbranche.200 Speakerinnen und Speaker teilen in Panels, Keynotes und Masterclasses an zwei Tagen auf über 10 Bühnen ihr Wissen zu neun Themenkategorien, darunter Sponsoring, Digitalisierung, Medien & Kommunikation, Ticketing oder Merchandising. Mit dabei: auch prominente Größen wie UEFA-Präsident Aleksander Ceferin, Adidas-CEO Bjørn Gulden, LaLiga-Präsident Javier Tebas, Unternehmerin Verena Pausder, DFB-Sportdirektorin Nia Künzer sowie die DFL-Geschäftsführung Dr. Steffen Merkel und Dr. Marc Lenz.Neben dem Wissensaustausch wird die SPOBIS Conference mit 1.500 vor Ort vertretenen Unternehmen außerdem einmal mehr zur Plattform für Networking und Business für alle Akteurinnen und Akteure, sowie Unternehmungen, die im Sport professionell tätig sind. Dazu zählen insbesondere Sportorganisationen, werbetreibende Industrie, Technologiehersteller, Digitalanbieter, Agenturen, Medien, Dienstleister und viele andere mehr.Die Conference fand erstmals vor fast 20 Jahren in München statt und hatte in den letzten 13 Jahren ihren Austragungsort in Düsseldorf. Angesichts des kontinuierlichen Erfolgs und des stetigen Wachstums der Veranstaltung hat die SPOBIS GmbH beschlossen, den Veranstaltungsort innerhalb Deutschlands zu verlagern. In Hamburg wird sie bis mind. 2028 jährlich ausgetragen werden.Pressekontakt:SPOBIS GmbHSonja Niemeier | Marketing & CommunicationsTelefon: 040 41 33 008-15E-Mail: niemeier@spobis.comOriginal-Content von: SPOBIS GmbH, übermittelt durch news aktuell