Europäischer Standard für Berufskompetenz

Das EBC*L JobReady-Zertifikat wurde in den Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) eingestuft. Damit kann es auch im EUROPASS als offizielle Qualifikation angeführt werden.„Frau Huber hat sämtliche Anforderungen des EBC*L Lehrgangs (inkl. Prüfungen) erfüllt und somit nachgewiesen, dass sie eine wertvolle Mitarbeiterin für ein Unternehmen sein kann." Dieses Empfehlungsschreiben von EBC*L International erhöht die Chancen einen Job zu bekommen, enorm. Das insbesondere für benachteiligte Zielgruppen wie langzeitarbeitslose Jugendliche, WiedereinsteigerInnen und Flüchtlinge.„Die Wertigkeit des JobReady-Zertifikats ist durch die kürzlich erfolgte Einstufung in den Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR/NQR/DQR) weiter gestiegen. "Das ist ein wichtiger Meilenstein für die EBC*L Bildungszertifikate auf dem Weg zu einem umfassenden und grenzüberschreitenden Standard für wirtschaftliche Kompetenz in Europa" ist Vorsitzender Victor Mihalic überzeugt.