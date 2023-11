Europäische Union plant Zustimmung zu Amazons iRobot-Übernahme ohne Bedingungen

Laut Insidern stehen EU-Kartellbehörden kurz davor, Amazons geplante Übernahme des Saugroboter-Herstellers iRobot zu genehmigen.

Die EU-Kartellwächter haben offenbar grünes Licht für die geplante Übernahme des Saugroboter-Herstellers iRobot durch Amazon gegeben. Insidern zufolge wird die Genehmigung des 1,7 Milliarden Dollar schweren Deals ohne Auflagen erfolgen. Drei mit dem Vorgang vertraute Personen bestätigten dies am Donnerstag gegenüber Reuters. Eine positive Entscheidung der EU-Kommission war bereits seit Längerem erwartet worden, nachdem sie den Amazon-Kauf im Juni genauer unter die Lupe genommen hatte.

Die Befürchtungen der EU-Kommission lagen vor allem in der möglichen Einschränkung des Wettbewerbs bei Staubsaugerrobotern. Zudem wurde eine Verstärkung der marktbeherrschenden Stellung von Amazon als Online-Marktplatzanbieter befürchtet. Angesichts dieser Bedenken hatten die Kartellwächter eine sorgfältige Prüfung der Übernahme eingeleitet. Nun scheinen sich diese Bedenken jedoch nicht bewahrheitet zu haben, denn der Deal wird voraussichtlich ohne Auflagen genehmigt werden.

Bereits im Vorfeld hatte die britische Wettbewerbsaufsicht CMA grünes Licht für die Übernahme von iRobot durch Amazon gegeben. Somit steht einer erfolgreichen Übernahme nichts mehr im Weg. Für Amazon bedeutet dies ein weiterer Schritt in Richtung Diversifizierung seines Geschäfts durch den Einstieg in den Markt für Staubsaugerroboter. Das Unternehmen hatte bereits im Jahr 2018 den Hersteller von "Roomba"-Saugrobotern, Anki, übernommen.

Die Wachstumsaussichten für den Markt der Staubsaugerroboter sind vielversprechend, da immer mehr Verbraucher auf automatisierte Haushaltshelfer setzen und damit ihr Zuhause smarter machen möchten. Mit der Übernahme von iRobot könnte sich Amazon eine starke Position in diesem Markt sichern und von den Wachstumspotentialen profitieren. Insbesondere in Zeiten der Coronakrise, in denen mehr Menschen Zeit in ihren eigenen vier Wänden verbringen und sich vermehrt für smarte Lösungen interessieren, könnte dies für Amazon ein wichtiger strategischer Schritt sein.

Im Fokus steht nun die kartellrechtliche Genehmigung durch die EU-Kommission, die voraussichtlich zeitnah erfolgen wird. Für die Verbraucher dürfte die Übernahme vorerst keine direkten Auswirkungen haben, da iRobot weiterhin als eigenständige Marke geführt werden soll. Die Kartellwächter werden jedoch weiterhin ein wachsames Auge auf den Markt für Staubsaugerroboter haben, um eine mögliche Einschränkung des Wettbewerbs zu verhindern.

