Europäische Märkte: Starke Tendenz inmitten leicht nachlassender Inflationssorgen!

Die aggressive Straffung der Geldpolitik durch die Federal Reserve, die Bank of England und einige andere Zentralbanken hat Ängste vor einer Rezession geschürt. Fed-Chef Jerome Powell sagte in seiner Anhörung vor dem Kongress Anfang dieser Woche, dass eine Rezession eine "Möglichkeit" sei, und bekräftigte, dass die Zentralbank an ihrem Ziel, die Inflation zu senken, "festhält". Der gesamteuropäische Stoxx 600 stieg… Hier weiterlesen