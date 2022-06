Europäische Märkte: Grund zur Freude!

Die Erholung wurde von der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, angeheizt, die am Montag bekräftigte, dass die EZB die Zinssätze in diesem Sommer zweimal um 25 Basispunkte anheben wird, um die Inflation zu bekämpfen. Die Anleger hatten befürchtet, dass noch stärkere Zinserhöhungen anstehen könnten, was Rezessionsängste auslöste. Die Anleger warten auch auf einen Auftritt des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jay… Hier weiterlesen