Europäische Aktienmärkte: Positive Schließung!

Die europäischen Aktienmärkte haben frühere Verluste wettgemacht und die wichtigsten Märkte in der Region haben am Dienstag positiv geschlossen, obwohl die Besorgnis über die steigende Zahl von Covid-Fällen in mehreren Regionen und in China sowie Gespräche über eine weitere Runde strenger Abriegelungen in dem Land zunahmen. Aktienmärkte zu Beginn belastet Sorgen über eine Verschärfung der Energiekrise in Europa und enttäuschende… Hier weiterlesen