Europäische Aktien werden vor dem US-Arbeitsmarktbericht voraussichtlich fest eröffnen

BRÜSSEL/FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die europäischen Aktien dürften am Freitag etwas höher eröffnen, nachdem die US-Aktien nach einer späten Kaufwelle über Nacht überwiegend im Plus lagen. Die asiatischen Märkte wurden in einem vorsichtigen Handel uneinheitlich gehandelt, da die Anleger auf die Veröffentlichung der wichtigen US-Arbeitsmarktdaten für August warteten, die im Laufe des Tages Aufschluss über den Umfang der nächsten Zinserhöhung durch… Hier weiterlesen