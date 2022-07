Europäische Aktien: Nach unten abgedriftet!

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



Die europäischen Aktienmärkte eröffnen am Montag schwächer, wobei die Technologiewerte starke Verluste erleiden dürften, nachdem sich die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen in der Nähe eines Wochenhochs stabilisiert haben und Tesla-Chef Elon Musk auf Twitter mitteilte, dass er das 44 Milliarden Dollar schwere Geschäft mit 54,20 Dollar pro Aktie beenden will. Asiatische Märkte im Sturzflug Die asiatischen Märkte fielen deutlich, obwohl japanische… Hier weiterlesen