Europäische Aktien steigen aufgrund von Zinserhöhungserwartungen der Banken

Weitere Suchergebnisse zu "Morgan Stanley":

BRÜSSEL/FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die europäischen Aktien sind am Dienstag gestiegen, weil die Anleger nach zwei Tagen mit Kursverlusten nach Schnäppchen suchten. Ein Rückgang der Renditen von US-Staatsanleihen und Gewinne bei US-Aktienfutures in Erwartung weiterer Konjunkturmaßnahmen in China beflügelten die Stimmung der Anleger. Banken verzeichneten auf breiter Front Gewinne aufgrund der Erwartung, dass sie von höheren Zinssätzen profitieren würden. Nachdem sich… Hier weiterlesen