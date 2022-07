Europäische Aktien: Das sieht gut aus!

Die europäischen Aktien haben am Dienstag in einem unruhigen Handel mehrheitlich zugelegt, obwohl es Berichte über eine Kaufzurückhaltung beim Tech-Giganten Apple und gemischte Ergebnisse von IBM gab. Arbeitsmarktdaten aus Großbritannien entscheidend Während die besser als erwartet ausgefallenen Arbeitsmarktdaten aus Großbritannien die Angst vor weiteren Zinserhöhungen schürten, zeigten Eurostat-Daten, dass sich die Inflation in der Region im Juni wie erwartet beschleunigt… Hier weiterlesen