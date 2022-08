Europäische Aktien rutschen aufgrund von Inflations- und Zinserhöhungssorgen ab

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

BRÜSSEL/FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die europäischen Aktien haben am Freitag nach unterschiedlichen Signalen der US-Notenbanker über den Umfang der nächsten Zinserhöhung nachgegeben. Inflations- und Rezessionssorgen rückten wieder in den Fokus, nachdem Daten zeigten, dass sich die deutsche Erzeugerpreisinflation im Juli unerwartet auf ein neues Rekordhoch beschleunigte, was vor allem auf höhere Energiekosten zurückzuführen war. Die Erzeugerpreise stiegen im Juli im Jahresvergleich… Hier weiterlesen