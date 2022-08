Europäische Aktien legen zu; konjunktursensitive Aktien glänzen

BRÜSSEL/FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die europäischen Aktien haben am Montag in einem vorsichtigen Handel zugelegt, wobei konjunktursensible Werte nach positiven Daten aus China und den Vereinigten Staaten zulegen konnten. Die Stimmung wurde auch gestützt, nachdem eine Umfrage gezeigt hatte, dass die Moral der Investoren in der Eurozone im August gegenüber dem Vormonat leicht gestiegen war. Der von Sentix ermittelte Index für… Hier weiterlesen