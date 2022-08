Europäische Aktien: Das ist noch nicht genug!

Grund dafür waren besser als erwartet ausgefallene Gewinne und nachlassende Sorgen über die Notwendigkeit weiterer aggressiver Zinserhöhungen durch die US-Notenbank. Der Aufwärtstrend wurde durch gemischte Gewinnmeldungen und die jüngsten Umfragen im verarbeitenden Gewerbe begrenzt, die eine Abschwächung der Fabrikaktivitäten in Asien und Europa zeigten. Die Produktion des verarbeitenden Gewerbes in Asien hat sich im Juli angesichts anhaltender Komplikationen in der… Hier weiterlesen