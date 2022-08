Europäische Aktien geben nach, da Rezessionssorgen zunehmen

BRÜSSEL/FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die europäischen Aktien haben am Montag nachgegeben, weil die Angst vor einer aggressiven geldpolitischen Straffung und die Sorge um die Energiekrise in Europa die Anleger nervös machten. Russland wird Ende des Monats die Erdgaslieferungen nach Europa für drei Tage einstellen, teilte der staatliche Energieriese Gazprom am Freitag mit und verschärft damit die Energiekrise, die die Region in… Hier weiterlesen