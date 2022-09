Europäische Aktien geben angesichts steigender Gaspreise nach

BRÜSSEL/FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die europäischen Aktien haben am Montag nachgegeben, nachdem Russland den Stopp der Gaslieferungen durch eine wichtige Pipeline nach Europa verlängert und damit weitere Befürchtungen über Energie-Rationierungen in der Region vor dem Winter ausgelöst hat. Moskau reagierte damit auf einen am Freitag von den Finanzministern der Gruppe der Sieben verkündeten Beschluss, den Preis für russisches Öl zu deckeln.… Hier weiterlesen