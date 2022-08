Europäische Aktien für gemischte Eröffnung bereit

BRÜSSEL/FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag uneinheitlich eröffnet, da die Anleger auf die im Laufe des Tages anstehenden Umfragen zum verarbeitenden Gewerbe in der Eurozone und in Großbritannien warten, um Hinweise auf die künftige Wirtschaftsentwicklung zu erhalten. Der Euro bewegte sich in der Nähe von 20-Jahres-Tiefs und das britische Pfund ist nicht weit von einem Zwei-Jahres-Tief gegenüber… Hier weiterlesen