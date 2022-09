Europäische Aktien fallen wegen Wachstumssorgen

BRÜSSEL/FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die europäischen Aktien sind am Mittwoch gefallen, nachdem Daten gezeigt hatten, dass die chinesischen Exporte und Importe im August an Schwung verloren haben, was den Gegenwind für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt verstärkt hat. Die deutsche Industrieproduktion fiel im Monatsvergleich um 0,3 Prozent, nachdem sie im Juni noch um 0,8 Prozent gestiegen war, wie Destatis berichtete. Prognostiziert… Hier weiterlesen