Europäische Aktien eröffnen bei vorsichtigem Handel gemischt

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



mehr >

BRÜSSEL/FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag uneinheitlich eröffnet, wobei die Märkte in Großbritannien nach dem langen Feiertagswochenende voraussichtlich tiefer tendieren werden. Die asiatischen Märkte notierten überwiegend im Plus, obwohl die Aktien in China und Hongkong vor den Gewinnberichten einiger der größten chinesischen Banken nachgaben. Der US-Dollar gab gegenüber dem Yen nach, nachdem die japanische Arbeitslosenquote im Juli… Hier weiterlesen