Europäische Aktien erholen sich nach drei Verlusttagen

BRÜSSEL/FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Europäische Aktien haben sich am Dienstag erholt, während der Dollar eine Atempause einlegte und die Renditen zehnjähriger britischer Staatsanleihen nach ihren jüngsten Anstiegen zurückgingen. Der Euro stieg und das britische Pfund stabilisierte sich, nachdem die Bank of England (BoE) erklärt hatte, sie werde "nicht zögern", die Zinssätze so weit wie nötig zu ändern, um die durch den…