Europäische Aktien: Weitgehend höher!

Die europäischen Aktienmärkte werden am Freitag weitgehend höher eröffnet, obwohl die Aktien der Technologiebranche nach der Warnung von Snap vor den Auswirkungen einer Konjunkturabschwächung auf die Internetunternehmen nachgeben könnten. Snap verfehlt Umsatzschätzungen Der Snapchat-Eigentümer Snap hat die Umsatzschätzungen der Wall Street verfehlt und in seinem Gewinnbericht für das zweite Quartal einen unerwartet hohen Verlust bekannt gegeben, was zu einem Kursrückgang… Hier weiterlesen