Europäische Aktien: Verhaltener Start vor den US-Inflationsdaten!

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Nachdem die Zahl der neuen Fälle in den letzten zwei Wochen weltweit um 30 Prozent gestiegen ist, sagte der Chef der Weltgesundheitsorganisation am Dienstag, die Pandemie sei "noch lange nicht vorbei". Mehrere Städte in China haben neue Beschränkungen erlassen, was die wirtschaftliche Erholung im dritten Quartal in Frage stellt. Märkte bleiben vorsichtig Auch im Vorfeld der im Laufe des Tages… Hier weiterlesen