Europäische Aktien: Setzt sich die Rallye fort?

Die europäischen Aktien dürften am Mittwoch den vierten Tag in Folge zulegen, da Spekulationen zufolge das Schlimmste der Inflation vorbei sein könnte. Technologiewerte dürften davon profitieren, dass Netflix Inc. einen geringer als erwartet ausgefallenen Verlust bei den Abonnenten meldete und Berichte darauf hindeuteten, dass die Aufsichtsbehörden eine jahrelange Untersuchung gegen den Ride-Hailing-Riesen Didi Global Inc. mit einer saftigen Geldstrafe abschließen…