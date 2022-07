Europäische Aktien: Im Plus!

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



mehr >

Die asiatischen Märkte handelten uneinheitlich, nachdem am Wochenende im Osten Chinas Coronavirus-Cluster aufgetaucht waren, die eine neue Bedrohung für Chinas wirtschaftliche Erholung darstellen. Gold legt zu Der Dollar hielt sich aufgrund von Wachstumssorgen fest, während Gold in einem unruhigen Handel leicht zulegte, was durch niedrigere Treasury-Renditen begünstigt wurde. Die Ölpreise gaben im asiatischen Handel nach, nachdem sie in der vorangegangenen… Hier weiterlesen