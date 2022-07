Europäische Aktien: Leichte Aufwärtsbewegungen!

Die europäischen Aktienmärkte dürften am Mittwoch etwas höher eröffnen, nachdem Alphabet Inc, Microsoft Corp und Texas Instruments Inc zweistellige Umsatzzuwächse für das Quartal vermeldet haben und damit die Sorgen der Anleger über die düsteren Konjunkturaussichten gelindert haben. Credit Suisse Group AG setzt ihren Abwärtstrend fort Die Credit Suisse Group AG musste zum dritten Mal in Folge einen Quartalsverlust hinnehmen, während… Hier weiterlesen