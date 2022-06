Europäische Aktien: Gewinnserie setzt sich fort!

Europäische Aktien haben am Dienstag zugelegt, nachdem China die Quarantänezeiten für internationale Reisende in einem großen Schritt zur Lockerung der Covid-19-Kontrollen verkürzt hat und EZB-Präsidentin Christine Lagarde Ängste vor einer Rezession in der Euro-Zone herunterspielte. Prognose nach unten korrigiert "Wir haben unsere Prognosen für das Wachstum in den nächsten zwei Jahren deutlich nach unten korrigiert. Aber wir erwarten immer noch… Hier weiterlesen