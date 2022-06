Europäische Aktien: Gemischte Vorzeichen!

Die europäischen Aktienmärkte haben am Montag mit gemischten Vorzeichen eröffnet, da die Anleger auf die restriktive Rhetorik der Zentralbanken und die Besorgnis über eine weltweite Konjunkturabkühlung reagieren. Derweil hat die zentristische Gruppierung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron ihre absolute Mehrheit im Parlament verloren, was Zweifel an Macrons Fähigkeit aufkommen lässt, weitere Reformen in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone durchzuführen. Die… Hier weiterlesen