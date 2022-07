Europäische Aktien: Für höhere Eröffnung bereit!

Der Aufwärtstrend könnte begrenzt bleiben, nachdem der Mutterkonzern von Facebook und Instagram, Meta, erstmals einen Umsatzrückgang in einem Quartal meldete und eine düstere Prognose abgab, was die Aktien im nachbörslichen Handel um rund 4 Prozent fallen ließ. Qualcomm Inc. prognostizierte für das vierte Quartal einen Umsatz, der unter den Zielen der Wall Street lag, und Samsung warnte vor einer schwächeren… Hier weiterlesen