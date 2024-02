Europa Oil, Gas Aktie: Das liegt auf Eis

Die Europa Oil & Gas Aktie wird derzeit als "Neutral" eingestuft, basierend auf verschiedenen technischen Analysen. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 0,01 EUR, was einem Abstand von -2 Prozent vom aktuellen Aktienkurs von 0,0098 EUR entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt ebenfalls bei 0,01 EUR, was auch einem Abstand von -2 Prozent zur aktuellen Kursentwicklung entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 50, was als neutral bewertet wird. Dies zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 51,14 und bestätigt ebenfalls die neutrale Bewertung. Insgesamt erhält die Europa Oil & Gas Aktie daher ein "Neutral"-Rating basierend auf dem RSI.

Die Stimmung und das Interesse der Investoren und Nutzer im Internet zeigen ebenfalls eine neutrale Tendenz. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung deuten auf eine mittlere Aktivität hin, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schneidet die Aktie von Europa Oil & Gas im Vergleich zur Branche Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch weniger gut ab, was zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt. Wer in diese Aktie investiert, kann einen geringeren Ertrag von 28,08 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, der Relative Strength Index, das Sentiment und die Dividendenrendite eine neutrale Bewertung der Europa Oil & Gas Aktie.