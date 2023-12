Europa Oil, Gas Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die technische Analyse der Europa Oil & Gas-Aktie zeigt, dass sich das Papier derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,01 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 0,0108 EUR liegt, was einer Abweichung von +8 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,01 EUR, was ebenfalls einer Abweichung von +8 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Europa Oil & Gas-Aktie auf 7- und 25-Tage-Basis neutrale Werte. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 31,25 Punkten, während der 25-Tage-RSI einen Wert von 48,86 aufweist. Somit wird die Aktie auch in Bezug auf den RSI als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite schneidet Europa Oil & Gas im Vergleich zur Branche Öl, Gas und Kraftstoffverbrauch schlecht ab. Die Dividendenrendite liegt bei 0 %, was einen geringeren Ertrag von 20,01 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet.

Die Einschätzung des Sentiments und Buzz im Netz ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Europa Oil & Gas. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, und auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Europa Oil & Gas-Aktie derzeit mit "Gut" für die trendfolgenden Indikatoren und "Neutral" für RSI, Dividende, Sentiment und Buzz bewertet wird.