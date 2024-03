Europa Oil, Gas Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die Aktie von Europa Oil & Gas wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV liegt bei 5,65, was insgesamt 80 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", der bei 27,63 liegt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,01 EUR für den Schlusskurs der Europa Oil & Gas-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,0104 EUR, was einem Unterschied von +4 Prozent entspricht. Daher wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen nahe dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien bezüglich Europa Oil & Gas ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Einschätzung "Gut" für die Aktie führt.

In Bezug auf die Dividende weist Europa Oil & Gas derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 28,31 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.