Europ Assistance zum dritten Mal in Folge Testsieger - Stiftung Warentest zeichnet Reiserücktrittsversicherung Jahresschutz mit Testurteil SEHR GUT (1,5) aus

München (ots) -Die Stiftung Warentest hat die Reiserücktrittsversicherung für Familien und Einzelpersonen der Europ Assistance mit dem Testurteil SEHR GUT (1,5) ausgezeichnet. Der Jahresschutz ohne Selbstbeteiligung wurde zum dritten Mal in Folge zum Testsieger gekürt. Untersucht wurden insgesamt 138 Tarife.Covid-19, verspätete Flüge, überfüllte Schalterhallen oder verlorenes Gepäck haben zu einer Schärfung des Risikobewusstseins von Reisenden geführt. Das bestätigt auch die jährliche Studie Assistance Barometer 2022 von Europ Assistance, die belegt, dass das Bedürfnis nach Absicherung und Unterstützung neue Höchstwerte aufweist.Vincenzo Reina (CEO, Europ Assistance): "Wir freuen uns, dass sich die verlässliche Qualität unserer Reiseprodukte zum wiederholten Male so positiv in den Ergebnissen der Stiftung Warentest widerspiegelt und wir unseren Kundinnen und Kunden mit einem starken Gesamtpaket im Bereich Reise partnerschaftlich zur Seite stehen können."Zusammen mit dem Angebot der Auslandskrankenversicherung unterstreicht Europ Assistance einmal mehr seine marktführende Produktqualität zur Absicherung von Urlaubsreisen.Europ Assistance übernimmt im Rahmen der Reiserücktrittsversicherung bei Nichtantritt der Reise die Stornokosten, bei Reiseabbruch die Rückreisekosten oder bei Verspätung eines Transportmittels die entstehenden Mehrkosten. Des Weiteren können sich die Kundinnen und Kunden von Europ Assistance auf eine 24h-Hotline mit persönlicher Beratung und Soforthilfe verlassen.Diese und weitere Details zu unseren Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherungen, inklusive des umfassenden COVID-19-Schutzes, finden Sie unter: www.europ-assistance.deÜber Europ AssistanceDie Europ Assistance Gruppe wurde 1963 gegründet und ist Erfinder des Assistance-Konzepts. Folgend dem übergeordneten Anspruch und Leitbild von "You live, We Care" bietet sie in den Bereichen Travel, Mobility, Home & Connected Living, Health, Senior Care und Cyber innovative Versicherungs- und Serviceprodukte an, um Privat- und Firmenkunden maßgeschneiderte Lösungen in Notfällen und im Alltag zu liefern, die auf Kundenseite zu Sorgenfreiheit, Stressreduzierung und Zeitgewinn führen - 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr. Europ Assistance ist ein Unternehmen der GENERALI Gruppe, deckt über 200 Länder mit ihren Services ab und gehört zu den führenden Assistance-Unternehmen in Deutschland und weltweit.Pressekontakt:Nina SieslackHead of CommunicationEurop Assistance Services GmbHAdenauerring 9D-81737 MünchenTel.: +49 (0)89 55 987 625E-Mail: presse@europ-assistance.dehttp://www.europ-assistance.deOriginal-Content von: Europ Assistance Services GmbH, übermittelt durch news aktuell